Un Samsung Galaxy S8 sans prise jack ?

Le Samsung Galaxy S8 n'aurait pas de prise jack

Les autres rumeurs sur le Galaxy S8

Modifié le 07/12/2016 à 10h20

L'information vient du site Sam Mobile : Samsung suivrait les pas de son principal concurrent dans le haut de gamme, Apple, et supprimerait, dans son Samsung Galaxy S8 qui sera présenté en 2017, la prise jack. Une décision qui peut étonner après les critiques faites à l'iPhone 7 pour la même raison, mais qui pourrait être le début d'une tendance. Pour connecter un casque ou des écouteurs avec fil, les propriétaires devront donc utiliser un adaptateur branché sur la prise USB.La prise USB Type-C qu'embarquera le téléphone sera donc utilisée à la fois pour le chargement et pour les écouteurs, empêchant de fait l'écoute de la musique tout en chargeant le téléphone. Mais si Samsung supprime la prise jack, c'est probablement car le constructeur a dans ses cartons des écouteurs sans fils comme Apple et les très anticipés AirPods , qui devraient être commercialisés fin 2016 ou début 2017.Le site Sam Mobile estime également possible que le nouveau smartphone de Samsung sera présenté en deux tailles : 5,7 et 6,2 pouces. L'écran devrait être un super Amoled 2K permettant un affichage de 2 560 x 1 440 pixels. Pas d'écran 4K, donc, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en être certains.La suppression de la prise jack et, comme le suppose Sam Mobile, du bouton Home physique permettrait à Samsung de créer un smartphone plus fin. Un argument de vente à double tranchant : la finesse et le design du Galaxy Note 7 ont été la raison des explosions de batterie, selon une analyse publiée début décembre par Instrumental. Mais cette information n'a pas encore été confirmée par Samsung.