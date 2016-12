Samsung : le Secure Folder du Note 7 disponible pour le S7 ?

Le Secure Folder : un dossier ultra-sécurisé

Le Secure Folder disponible pour Samsung Galaxy S7 ?

Modifié le 15/12/2016 à 13h20

En attendant, Samsung continue son très cher programme de rappel des Galaxy Note 7 : le groupe a annoncé en décembre 2016 avoir récupéré 90 % des Note 7 en circulation dans le monde et multiplie les mesures pour contraindre les plus réticents à renvoyer les leurs.Le Galaxy Note 7 présentait une nouveauté de taille que bon nombre d'utilisateurs semblent regretter : le Secure Folder. Il s'agit d'un simple dossier présent nativement dans la mémoire du téléphone, dans lequel il était possible de mettre tout type de fichier. Rien d'exceptionnel en soi, sauf que l'ouverture de ce dossier était sécurisée.L'utilisateur pouvait paramétrer le Secure Folder pour ne s'ouvrir qu'avec un mot de passe, une empreinte digitale voire un scan d'Iris. Impossible pour n'importe qui d'autre d'ouvrir ce fichier, même en ayant accès à l'appareil... Et une fonctionnalité très utile pour les professionnels ou pour des documents personnels sensibles.Un utilisateur du Note 7 et du Galaxy Beta Program a envoyé une suggestion à Samsung pour demander que ce fichier soit de nouveau mis en place dans les autres appareils de la marque, sans doute pensant au futur Galaxy S8, qui sortira en 2017 et sera le nouveau smartphone haut-de-gamme du constructeur sud-coréen. Il semblerait que Samsung n'ait pas attendu qu'on le lui propose pour se pencher sur ce projet.L'équipe de Samsung a répondu que le Secure Folder pourrait être de nouveau disponible sous Android 7 Nougat , mais pas en natif. Il faudra télécharger une application sur le Galaxy Apps Store, ce qui laisse supposer une compatibilité avec le S8 mais également le S7.Samsung ne s'est toutefois pas avancé sur une possible date de sortie d'une version téléchargeable du Secure Folder, les amateurs de la marque devront donc attendre.