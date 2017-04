Smartphone : jamais éteint chez 1 Français sur 4

Le smartphone toujours allumé chez un quart des Français

Le portable ne s'éteint pas même en société

Modifié le 25/04/2017 à 09h56

Même certaines situations dans lesquelles la politesse et la bienséance voudraient que le téléphone soit mis de côté ne réussissent pas à faire décrocher les Français de l'écran de leur smartphone.L'étude menée par Volpy auprès de ses utilisateurs dévoile tout simplement que 23 % des Français n'éteignent jamais leur téléphone portable. De jour comme de nuit, en famille comme entre amis, le téléphone portable est toujours là. Une réalité qui est encore plus frappante chez les 25-34 ans, qui sont 34 % à ne jamais éteindre leur smartphone. La nuit, les Français ne sont que 39 % à éteindre l'appareil.C'est ainsi que les Français passent en moyenne une heure et huit minutes par jour sur leur smartphone. Naturellement, alors que les plus de 50 ans n'y passent que 32 minutes par jour, les 18-24 ans y passent 2h49 par jour en moyenne. Et pourtant, ils sont 53 % chez les moins de 35 ans à estimer que cette utilisation est excessive.Lors d'un dîner en amoureux, débranchez-vous votre téléphone ? 88 % des 25-34 ans ont dit que non lorsque Volpy leur a posé la question ; et globalement, ce sont 71 % des Français qui ne le font pas. Au cinéma, les 25-34 ans sont un peu plus respectueux, puisqu'ils sont seulement 25 % à ne pas l'éteindre.Côté écologie et recyclage, les chiffres ne sont pas bons non plus. Selon le sondage du site de recyclage de smartphones, 44 % des Français changent de téléphone si l'écran est cassé et 54 % si la batterie a des problèmes... Et ce, malgré la possibilité de les réparer. Au final, ça donne que 48 % des Français ont un terminal inutilisé chez eux.