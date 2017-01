CES 2017 : le prochain BlackBerry aura un clavier physique

Une vidéo de 4 secondes dévoile le clavier physique

TCL vient-il de dévoiler le BlackBerry Mercury ?

Modifié le 03/01/2017 à 16h33

Après avoir essuyé une série d'échecs commerciaux, BlackBerry a annoncé une alliance avec le constructeur chinois TCL, pour développer un nouveau smartphone qui tournerait, cette fois, sur Android. Il devrait être présenté au CES 2017, mais TCL n'a pas pu résister à un petit teasing sur Twitter.Comme la rumeur le soupçonnait et comme on pouvait s'y attendre, BlackBerry ne changera pas son design caractéristique. Le nouveau smartphone développé en collaboration avec TCL aura, comme tous les smartphones qui ont fait le succès de la marque canadienne, un clavier physique intégral. Un détail qui place directement BlackBerry en dehors du marché classique des smartphones.Alors que l'ensemble des constructeurs lutte pour avoir l'écran le plus grand avec le moins de bords possibles, les écrans « borderless » seront la grande tendance de 2017 (voir), BlackBerry reste fidèle à ses principes et arbore fièrement un clavier physique qui ne semble pas être rétractable. C'est en tout cas ce qu'on peut voir dans la petite vidéo de 4 secondes postées par Steve Cistulli, président Amérique du Nord de TCL.A part la certitude que TCL et BlackBerry vont dévoiler leur futur smartphone au CES 2017 , aucune information n'a été donnée concernant le nouveau BlackBerry montré dans la vidéo de Steve Cistulli. Toutefois, les observateurs auront reconnu le BlackBerry Mercury.Ce smartphone, qui n'est pas commercialisé, a fuité en 2016 sur le réseau social chinois Weibo. Il n'a pas encore de nom officiel, BlackBerry Mercury n'étant qu'un nom de code, mais les détails semblent tous être réunis pour qu'il s'agisse bien de ce modèle.Il reste toutefois un détail : pourquoi Steve Cistulli a écrit « imPRESSively » dans son tweet ? Est-ce là un indice sur le nom du futur BlackBerry ? Un « Blackberry Press » ?