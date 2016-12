Le chinois TCL construira les futurs BlackBerry

Des BlackBerry imaginés par les Chinois de TCL

BlackBerry reste en charge de la partie logicielle

Modifié le 16/12/2016 à 13h08

BlackBerry ne produira plus de BlackBerry. Le groupe canadien avait annoncé en juillet 2016 cesser de produire ses smartphones dès le 28 septembre 2016, les derniers smartphones de la marque ayant été un échec commercial. Mais BlackBerry n'est pas mort.Dans un communiqué de presse, BlackBerry annonce son renouveau qui passera par la Chine : le groupe chinois TCL et l'entreprise canadienne ont signé un partenariat de longue durée pour continuer de produire des smartphones estampillés BlackBerry. Mais ces derniers ne seront pas imaginés ni conçus au Canada.TCL prendra en charge, dans le cadre de ce partenariat, la conception des nouveaux smartphones de la marque, tout du moins sur le plan physique. TCL choisira le design extérieur, le processeur, les options... En charge de tout, TCL pourra bénéficier de la notoriété de BlackBerry pour vendre les smartphones aux quelquesde la marque ayant produit les derniers téléphones à clavier.Dans cette nouvelle aventure, BlackBerry reste fortement présente. La firme a tout simplement décidé de se focaliser sur la partie logicielle de ses nouveaux smartphones, en délégant la partie hardware à une entreprise tierce. Une manière de réduire les coûts, sans sortir d'un secteur dont le potentiel de croissance reste important, surtout dans les pays en voie de développement et les pays du tiers-monde.Les nouveaux BlackBerry embarqueront donc des logiciels maison et tous les services de sécurité seront développés par l'entreprise canadienne. Les téléphones BlackBerry ne sont donc pas encore morts.