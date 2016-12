BlackBerry tease une nouveauté pour le CES 2017

BlackBerry tease «une première dans l'industrie du mobile»

BlackBerry n'abandonne pas le clavier physique

Modifié le 27/12/2016 à 12h13

BlackBerry semble toutefois vouloir que tout le monde regarde de son côté. Le 26 décembre 2016, dans un communiqué de presse, le groupe canadien annonce que lors du CES 2017 il va présenter quelque chose de jamais vu auparavant. Quoi ? Personne ne le sait.Pour son grand retour, BlackBerry s'est allié avec le Chnois TCL, lequel a développé les nouveaux smartphones que le groupe canadien devrait présenter en 2017. Le CES de Las Vegas qui ouvrira ses portes, du 5 au 8 janvier 2017, sera sans aucun doute l'occasion d'en découvrir un peu plus.Pour que l'attente soit à son comble, BlackBerry promet même de dévoiler ce que le constructeur considère comme «», sans plus de précisions. Un nouveau modèle ? Une nouvelle technologie ? Un smartphone à écran pliable ? Ou tout simplement une nouvelle manière de commercialiser des appareils ? Il faudra attendre le CES 2017 pour le savoir.Si les projets de BlackBerry ne sont pas encore connus, on sait que le groupe a, avec TCL, développé des smartphones qui devraient, selon les termes employés par le constructeur, être «». Impossible de ne pas penser à ce qui fait toute la particularité des BlackBerry : le fameux clavier physique.Difficile, toutefois, de prévoir exactement ce que nous réserve la firme canadienne pour le CES 2017. Il va falloir prendre son mal en patience et attendre, la fin de la première semaine de janvier 2017, pour découvrir si BlackBerry va signer un retour en fanfare capable de lui rendre ses lettres de noblesse.