Sony : une photo volée du Xperia X 2017

Le Sony Xepria X 2017 fuite en amont du CES 2017

Les caractéristiques du Xperia X 2017 dévoilées au CES 2017 ?

Modifié le 03/01/2017 à 12h30

Les rumeurs, elles, vont bon train concernant le futur smartphone haut de gamme du constructeur japonais, qui devrait s'appeler Xperia X... Comme l'ancien. Une version renouvelée, donc, mais pas de nouveau nom, si on en croit la dernière photo qui a fuité sur la Toile.Alors que le CES 2017 ouvrira ses portes le mercredi 4 janvier 2017, plusieurs fuites ont déjà eu lieu, comme les caractéristiques du tout dernier processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 835 . Cette fois, c'est au tour de Sony de voir des informations confidentielles apparaître sur la Toile avant leur annonce officielle. Mais pour Sony, la fuite est bien moins importante.Une photo de ce qui semble être une plaquette promotionnelle montre le prochain smartphone haut-de-gamme de Sony, le Xperia X 2017, dont on ne peut découvrir que le design de la face avant. Sans surprise, on remarque que Sony suit la tendance des smartphones sans bord ou presque : on y décèle des bords très fins contrairement, par exemple, au Samsung Galaxy S7 Edge , dont les bords sont recourbés.Mis à part ce nouveau design un peu épuré par rapport à la version actuellement commercialisée du smartphone haut-de-gamme de Sony, la fuite ne révèle rien sur les caractéristiques du Xperia X 2017 (appelé aussi « New Xperia X » selon ce qu'on peut lire sur la photo). Il faudra donc attendre la présentation officielle du smartphone, qui devrait avoir lieu lors du CES 2017 pour en savoir plus.Les dernières rumeurs parlent toutefois d'un smartphone disposant d'un processeur Snapdragon 820 (donc l'avant-dernière génération des processeurs Qualcomm, ce qui peut paraître étrange) et de deux formats d'écran : un 5,2 pouces Full HD 1080px et d'un 5,5 pouces 4K.