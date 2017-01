CES 2017 : le Qualcomm Snapdragon 835 fuite

Le Snapdragon 835 plus petit que le 820

Un processeur ouvrant la voie à plein de nouvelles fonctionnalités

Modifié le 03/01/2017 à 10h42

Le site VideoCardz a pu obtenir une copie des caractéristiques techniques du Snapdragon 835. Pas seulement une liste, mais bien ce qui semble être les diapos de la présentation prévue lors du CES 2017.Dans un monde où la guerre des smartphones fait rage et où la taille de ces derniers compte, Qualcomm semble avoir mis en oeuvre son savoir-faire pour réduire la taille de son processeur-phare. Le Snapdragon 835 est plus petit que le Snapdragon 820 et possède une architecture de 10 nm. Comme le souligne Qualcomm, cette taille ultra-fine et réduite permettra d'insérer des batteries plus grosses et donc d'augmenter l'autonomie des téléphones.En termes de performance, le Qualcomm 835 affiche une cadence de 2,45 Ghz et 2 MB de cache L2 et devrait être plus efficace en termes de consommation énergétique, puisque 80 % du temps le processeur ne tournera que sur un cluster optimisé, appelé Kryo 280, tournant à 1,9 Ghz et 1 MB de cache L2. La puissance supplémentaire pourra être utilisée pour des applications variées, comme la réalité virtuelle, montrant que le Snapdragon 835 devrait être adapté aux futures évolutions des appareils mobiles.Outre les détails techniques, la présentation qu'a pu obtenir VideoCardz dévoile un processeur qui permet d'accéder à un réseau mobile Gigabit LTE. Il s'agit du premier processeur ouvrant la voie à ce type de connectivité, grâce à un modem intégré, le Snapdragon X16 LTE.Le nouveau processeur de Qualcomm permet également d'héberger une suite complète offrant une sécurité biométrique, la Qualcomm Haven Security, des couleurs et un rendu vidéo améliorés ainsi que de nouvelles fonctionnalités au niveau de la caméra.