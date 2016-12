Abus de position dominante : amende record pour Qualcomm

853 millions de dollars d'amende pour Qualcomm

Le géant américain fait appel en attendant d'autres verdicts

Le verdict, qui est tombé le 28 décembre 2016, fait écho aux nombreuses condamnations et enquêtes que Qualcomm connaît depuis quelques années partout dans le monde. Mais Qualcomm ne compte pas se laisser faire.L'autorité de la concurrence coréenne (KFTC) a condamné Qualcomm à une amende record de 853 millions de dollars (816 millions d'euros) pour abus de position dominante sur le marché du leader des smartphones, Samsung. Selon la KFTC, Qualcomm aurait tout simplement bloqué ses adversaires notamment en refusant de donner des licences sur ses brevets essentiels qui a, selon la KFTC, empêché l'arrivée de concurrents de taille.Pour la Korean Fair Trade Commission, la concentration du secteur du marché visé, celui des modems pour les communications sans-fil, a explosé depuis 2008 malgré une croissance de près de 100 % entre 2008 et 2015. Sur les 11 acteurs présents en Corée dans ce marché en 2008 seuls deux subsistaient en 2015 dont Qualcomm.Si Qualcomm a annoncé avoir pris acte de la décision de l'antitrust coréenne, le géant américain juge l'amende disproportionnée et compte bien faire appel. La société se défend d'entraver la concurrence et, dans un communiqué de presse, elle critique l'autorité et sa théorie qui «».Mais Qualcomm n'est pas au bout de ses peines. Alors qu'il s'apprête à s'attaquer à cette décision de justice en Corée, la Commission européenne s'intéresse à son cas et Qualcomm pourrait subir les ires de Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, déjà à l'origine de l' amende record contre Apple en Irlande