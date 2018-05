Boston Dynamics va bientôt commercialiser le SpotMini

Le robot aux airs de Black Mirror va être commercialisé.

Bientôt chez nous?

Modifié le 14/05/2018 à 11h08

De Boston Dynamics, on connaît surtout toutes les vidéos plus hallucinantes les unes que les autres. Il faut dire que voir Atlas réaliser un back flip ou découvrir que le SpotMini est capable d'ouvrir une porte , même quand on l'empêche, force le respect... et peut-être un peu de peur, aussi.D'autant qu'une nouvelle vidéo sur le Spot Mini vient d'être publiée par Boston Dynamics. Le robot est maintenant capable de se repérer seul et de se promener pour atteindre un point donné, évitant aisément les obstacles qui sont sur son chemin.Et justement, la firme américaine est enfin prête à commercialiser le SpotMini d'ici 2019. Marc Raibert a annoncé la nouvelle sur scène lors de l'événement de TechCrunch le 11 mai à l'UC Berkeley.Selon Railbert, ce robot a été pensé pour les maisons et les espaces professionnel, pour plusieurs usages. Et bonne nouvelle : ce robot-chien sera disponible dès 2019. Mais avant sa commercialisation, la firme explique qu'elle a contacté plusieurs fabricants pour en construire une centaine. La fluidité de ses mouvement ainsi que son poids puisqu'il pèse 25 kilos environ, ce qui est plutôt léger, continuent d'étonner. Il affiche une autonomie de 90 minutes.Boston Dynamics n'a pas encore vraiment expliqué en quoi son robot sera réellement utile, à part pour des tâches ménagères et domestiques comme le montrent les différentes vidéos mises en ligne par la firme américaine. Aucun prix n'a été communiqué non plus. Et vous, combien seriez-vous prêt à dépenser pour avoir un de ces robots à la maison ?