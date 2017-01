5G : la barre des 10 Gbps atteinte pour Orange

La 5G d'Orange atteint les 10 Gbps

Un réseau dédié aux objets connectés

Modifié le 26/01/2017 à 10h52

Orange s'est allié à l'équipementier Ericsson pour développer ce réseau du futur, dont les débits dépassent de loin ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Une nouvelle étape a été franchie.Sur le blog officiel d'Ericsson France, le 24 janvier 2017, l'équipementier suédois et son partenaire français Orange ont annoncé avoir atteint un nouveau record de débit pour le futur réseau 5G. Des communications ont été réalisées avec des débits de 10 Gbps ; bien évidemment, cette réussite a été réalisée en laboratoire, mais elle laisse présager ce que pourrait être le prochain réseau Internet sans fil dans le monde.Il va falloir attendre des années avant que la 5G ne soit déployée : les opérateurs ne s'attendent pas à la commercialiser avant 2020 en théorie, voire plus tard en fonction de leurs investissements dans la 3G et 4G qui, rappelons-le, ne couvre encore pas l'intégralité de la population.», a déclaré Alain Maloberti,Orange Labs Networks sur le blog d'Ericsson France.Les débits de la 5G devraient être particulièrement élevés et les opérateurs s'attendent à une explosion des abonnements : 500 millions dans le monde l'horizon de 2022 selon Orange. Une croissance fulgurante portée par l'Internet des Objets et les nouveaux objets connectés qui feront leur apparition dans notre quotidien, comme la voiture autonome.Mais la technologie doit encore être peaufinée : si elle permet des débits supérieurs à la 4G, les ondes centimétriques qu'elle utilise se propagent moins loin et peuvent plus facilement être bloquées par des obstacles.