A Monaco la 4G voyage à 1 Gbps

La 4G à 1 Gbps à Monaco : oui mais...

Un déploiement rapide sur 10 antennes

Modifié le 21/04/2017 à 14h55

Monaco Telecom est une filiale d'Iliad, lade Xavier Niel. Puisqu'il n'est pas totalement soumis à la même réglementation que les opérateurs français, Monaco Telecom peut innover plus facilement.Le 21 avril 2017, Monaco Telecom a surpris tout le monde. Le petit opérateur de la principauté, qui ne cherche pas à concurrencer Orange, SFR et les autres, a lancé une technologie nouvelle sur son réseau : la 4G à 1 Gbps.Désormais, dans la Principauté de Monaco, il est possible d'avoir un débit de 1 Gbps pour l'Internet mobile, soit un débit supérieur à celui proposé par les offres fibre avec technologie FttH en France. Difficile à dire, toutefois, si ça va être réellement utile : la 4G à 1 Gbps n'est compatible qu'avec un seul smartphone actuellement en vente : le Samsung Galaxy S8, dont les livraisons ont commencé le 20 avril 2017. Ce n'est sans doute pas un hasard.Si Monaco Telecom peut se permettre de déployer cette technologie alors que les autres opérateurs doivent encore déployer la 3G partout en France, c'est grâce au réseau limité de la Principauté : seulement 10 antennes sont exploitées par l'opérateur.Reste que la technologie a de l'avenir et que les opérateurs français, comme partout dans le monde, ne devraient pas trop tarder à la déployer avant que la 5G ne devienne une nécessité. Cette dernière, qui n'est pas encore déployée, devrait être surtout dédiée aux objets connectés dont le marché devrait s'agrandir.