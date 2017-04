Couverture 4G : Free de plus en plus à la traîne

Déploiement de la 4G : une croissance stable des sites mis en service en mars

4G : Bouygues en tête, Free loin derrière

Modifié le 06/04/2017 à 17h31

Ce mardi 4 avril 2017, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les derniers chiffres de son observatoire mensuel des déploiements de réseaux mobiles. En mars 2017, les chiffres de la téléphonie mobile très haut débit (4G) sont restés stables par rapport au mois précédent : les demandes d'autorisation des sites 4G ont enregistré une croissance de 3,1 % (contre 3,2 % en février), et les mises en service de sites 4G ont augmenté de 2,3 % (contre 2 % en février).En tout, et tous opérateurs confondus, 33 625 sites 4G sont autorisés, dont 29 247 sont en service en France.En mars, l'opérateur à avoir mis le plus de sites 4G en service est Bouygues Telecom, avec 521 sites ouverts, suivi de SFR (+435), Orange (+317), et Free Mobile (+130).En termes de sites ouverts au total, Bouygues se classe au premier rang avec 11 642 sites mis en services, contre seulement 8 608 sites pour Free Mobile, soit près de 3 000 sites de moins que le premier du classement. Free Mobile, qui est pourtant le premier opérateur à avoir proposé la 4G en illimité, accuse un sérieux retard face à ses concurrents, qu'il ne pourra rattraper qu'à la condition de se montrer plus actif dans la mise en service de nouveaux sites.