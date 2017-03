Orange lance son boîtier 4G

La Flybox 4G : la box 4G pour la maison par Orange

Internet en 4G à la maison mais... limité

Modifié le 06/03/2017 à 10h04

Bouygues Telecom a été le premier à lancer cette nouveauté : une box Internet fixe qui se branche en 4G, sur le réseau mobile très haut débit. Orange semble prêt à se lancer aussi.Comme le rapporte le site Igen , Orange a dans ses cartons sa propre box 4G pour la maison. Le lancement n'est pas encore totalement officiel, l'opérateur historique est en phase de test, mais elle devrait être disponible avant l'été 2017. Le nom de cette nouvelle box ? Flybox 4G. Mais n'essayez pas de la demander à votre conseiller Orange, il n'est pas encore question de l'offrir au plus grand nombre.Sur la page dédiée à cette nouvelle offre, il est bien spécifié que c'est Orange qui prendra l'initiative de contacter le client en cas de non éligibilité de son foyer à l'ADSL, ou en cas de débit trop faible. Pour le reste, le principe est exactement le même que la box 4G de Bouygues : la Flybox se connecte au réseau 4G en très haut débit et les appareils de la maison se connectent à la box pour se connecter à Internet.La Flybox 4G d'Orange présente néanmoins quelques différences par rapport à l'offre de Bouygues Telecom. A commencer par le prix : la Flybox est vendue 74,99 euros, payables en plusieurs fois, contre seulement 3 euros par mois de location chez Bouygues Telecom. Mais si le prix n'est qu'un problème secondaire, la quantité de data pourrait être un souci.L'offre Internet fixe via la 4G d'Orange est proposée à 36,99 euros par mois. C'est plus cher que l'offre de Bouygues Telecom, qui est affichée 29,99 euros par mois (plus la location de la box) et, surtout, l'offre Orange n'est pas illimitée. Dans l'abonnement ne sont inclus que 40 Go d'Internet par mois, extensibles en option. Insuffisant pour certains usages.