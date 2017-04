Baromètre nPerf : Orange n°1 de la 3G, Free n°1 de la 4G

En 2G/3G Orange surpasse ses concurrents

Sur la 4G Free est premier mais Orange remporte la palme

Modifié le 11/04/2017 à 12h13

Pour valoriser les performances de leur réseau, les opérateurs mettent en avant les tests réalisés par des tiers. Le baromètre nPerf en fait partie et il vient de publier son dernier état des lieux des réseaux en France.Le 11 avril 2017, nPerf a publié les résultats de son baromètre de la qualité réseau des opérateurs français pour le 1er trimestre 2017. Il en ressort qu'Orange a le meilleur débit sur le réseau 3G avec une moyenne de 7,21 Mbps en débit descendant et 1,48 Mbps en débit montant. Avec, de plus, 70,48 % pour le streaming YouTube, Orange obtient 5 258 points.SFR arrive second avec un débit descendant de 6,93 Mbps et un score de 5 067 points sur la 3G. Bouygues, troisième, récolte 4 669 points au baromètre nPerf au premier trimestre 2017 avec un débit descendant de 6,36 Mbps. Free arrive en dernière position sur la connexion 2G/3G avec seulement 2 141 points et un débit moyen descendant de 3,12 Mbps.Côté 4G, le très haut débit mobile, c'est le réseau de Free qui remporte la mise avec un débit moyen de 39,92 Mbps en téléchargement et un score de 31.147 points. Orange talonne l'opérateur de Xavier Niel avec un débit descendant de 37,26 Mbps suivi de SFR (33,21 Mbps) et Bouygues (26,91 Mbps).Malgré ces résultats sur la 4G, Free n'arrive pas à atteindre la première ni la deuxième place du classement général nPerf pour le premier trimestre 2017. C'est Orange qui remporte la palme de la meilleure qualité de réseau, suivi de SFR, Free et Bouygues Telecom.