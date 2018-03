Intel : une protection anti-Spectre et Meltdown intégrée aux processeurs

Les processeurs du deuxième semestre 218 seront protégés contre les failles Spectre et Meltdown

Le patch pour les anciens processeurs enfin disponible

Modifié le 16/03/2018 à 09h59

Les processeurs Intel Core et Xeon ont été revus et retravaillés : désormais ils intègrent une protection matérielle aux deux failles critiques Spectre et Meltdown.L'annonce a été faite par Brian Krzanick, PDG d'Intel, le jeudi 15 mars 2018 : son entreprise a «». Ce changement de conception ne devrait pas affecter significativement les performances des processeurs Intel mais a l'avantage de proposer une solution matérielle aux deux failles :Seuls certains utilisateurs en bénéficieront, toutefois : ceux qui auront acheté un nouveau processeur Intel. Le nouveau design devrait être disponible dans les puces qui seront expédiées dans le courant du deuxième semestre 2018.Autre annonce de taille de la part d'Intel, celle sur le microcode qui patche les deux failles. Il est désormais disponible pour l'ensemble des processeurs que le fondeur a vendu ces 5 dernières années. Le patch est disponible dans la liste de mises à jour de Microsoft ce qui permet à n'importe qui de le télécharger et l'installer.Cette mise à jour est bien évidemment critique : elle comble deux failles majeures et permet de résoudre le problème des redémarrages intempestifs que la première version de ce microcode, déployée dans l'urgence, avait causés.