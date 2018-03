Intel lance sa deuxième version du patch pour la faille Spectre

Intel : patch pour Spectre, épisode 2

Faut-il attendre ou mettre à jour au plus vite ?

Modifié le 22/02/2018 à 09h25

Intel avait même déjà publié un premier correctif pour la faille Spectre mais a dû le retirer : il entraînait des bugs particulièrement ennuyeux parmi lesquels un redémarrage intempestif de l'ordinateur.Le site The Register , déjà à l'origine de la publication de la découverte des failles Spectre et Meltdown, dévoile le 21 février 2018 qu'Intel aurait enfin finalisé la deuxième version de son patch censé combler la faille Spectre. Le fondeur a publié un communiqué de presse, le 20 février 2018, annonçant que le nouveau microcode était disponible.Ce microcode concerne les processeurs Intel Core de 6ème, 7ème et 8ème générations (respectivement les architectures Skylake, Kaby Lake et Coffee Lake) ainsi que les processeurs X-series et certains processeurs Xeon. Intel va donc les fournir aussi vite que possible aux revendeurs qui se chargeront de les diffuser auprès de leurs clients dans des mises à jour importantes.Cette version du microcode étant la deuxième, les utilisateurs ont eu des réactions mitigées : certains estiment qu'il faut mettre à jour le processeur au plus vite afin d'éviter toute attaque tandis que d'autres ne font pas confiance à Intel et estiment qu'il faut attendre. Rien ne dit que ce nouveau microcode n'entraînera pas de nouveaux bugs comme le premier.Intel n'aurait toutefois pas oublié ses anciens processeurs : un patch pour les architectures Sandy Brudge, Ivy Bridge, Haswell et Broadwell est, selon les informations fournies par Intel, en phase bêta.