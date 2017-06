Galaxy Note 8 : de nouvelles images ont fuité

Le capteur d'empreintes digitales se situera sur le dos de l'appareil

Samsung Galaxy Note 8 : une phablette puissante et haut de gamme

Modifié le 30/06/2017 à 17h11

La dernière fuite en date provient d'Olixar, un fabricant d'accessoires haut de gamme pour smartphones. Ce sont les accessoires de ce même fabricant, mis en vente bien avant la sortie officielle des smartphones respectifs, qui a permis de lever le voile sur le Galaxy Note 7 et le Galaxy S8, la véracité des deux fuites s'étant confirmée par la suite.Des étuis Olixar pour le futur Galaxy Note 8 viennent d'être mis en vente sur la boutique en ligne MobileFun. Sur les images, on peut voir une caméra à deux objectifs et un lecteur d'empreintes digitales placé juste à côté. Le fait que ce lecteur soit placé sur le dos de l'appareil ne manquera pas de désoler les fans de Samsung : malgré les efforts déployés pour le positionner sur l'écran lui-même, Samsung n'y serait donc pas arrivé.Selon des informations non confirmées, le Galaxy Note 8 aurait un écran AMOLED de 6,3 pouces (seulement 0,1 pouce de plus que le Galaxy S8+). Cette phablette devrait également disposer de 6 Go de RAM, d'une caméra à double-capteurs de 12 mégapixels et fonctionner sur une puce Snapdragon 835. Et tout comme les tablettes de Samsung, cette phablette devrait pouvoir fonctionner avec le S Pen, le stylet haut de gamme de Samsung.Son système d'exploitation serait probablement Android Nougat, la version définitive d'Android O ne devant pas encore être prête pour fin août.