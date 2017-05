Galaxy Note 8 : un modèle imprimé en 3D ?

Galaxy Note 8 : ce que l'on sait

Un design très attendu

Modifié le 22/05/2017 à 11h53

La sortie du Galaxy Note 8, prévue pour la seconde moitié de l'année 2017 est très attendue des fans de la marque coréenne. Alors que le Galaxy S8 est un succès commercial et a réussi à effacer le scandale des explosions de batteries, le Note 8 devrait être plus spectaculaire encore. D'après les premières informations dont on dispose, l'écran du Note 8 fera 6,3 pouces et plusieurs capteurs seront situés au-dessus de ce dernier. Tout comme sur le S8, le Note 8 présentera un scanner d'iris et une caméra frontale.Sur la façade arrière, on trouvera un double capteur photo, un flash LED ainsi qu'un cardiofréquencemètre pour mesurer le rythme cardiaque. Enfin, un bouton spécial sera dédié au nouvel assistant vocal de Samsung, Bixby, qui sera disponible à la fin de l'année 2017.Côté design, le Note 8 risque de ne pas décevoir. D'après des photos ayant fuité sur le réseau social chinois Weibo, le rendu 3D sera de qualité.On retrouvera également un écran à bord incurvé, comme sur le S8. Le design du Note 8 sera proche de celui du S8 puisque l'appareil présentera les mêmes formes. En revanche, le Note 8 sera plus grand, afin d'être compatible avec l'utilisation du S Pen.