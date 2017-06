Une nouvelle photo confirme le design du Galaxy Note 8

Pas de lecteur d'empreinte sur l'écran

Sortie prévue en septembre

Modifié le 28/06/2017 à 16h17

Samsung n'aurait pas eu le temps de développer la technologie permettant d'intégrer le capteur d'empreinte dans l'écran.Les rumeurs et les fuites concernant le Galaxy Note 8 se poursuivent, à quelques semaines de sa présentation officielle. Depuis quelque temps déjà, on sait que le design du Note 8 devrait être proche de celui des Galaxy S8 et Galaxy S8+ . Par ailleurs, le Galaxy Note 8 devrait disposer d'un nouvel écran Infinity et probablement d'un meilleur ratio écran/corps que les 83 % du Galaxy S8.Mais jusqu'à une récente fuite, le dos de l'appareil restait un mystère. Le site américain BGR a récemment pu obtenir un schéma CAO (conception assistée par ordinateur) 3D en provenance directe de l'usine en charge de fabriquer le prochain smartphone de Samsung. Et ce dessin met malheureusement fin à certaines rumeurs sur le design de l'appareil : le lecteur d'empreinte digitale ne sera pas intégré dans l'écran, Samsung n'ayant probablement pas eu le temps de développer la technologie avant le lancement de la production de masse.Le lecteur d'empreinte se trouvera donc, comme pour les Galaxy S8 et S8+, au dos de l'appareil. Le capteur sera situé à la droite de la caméra arrière. Alors que les retours des utilisateurs sur cet emplacement sont majoritairement négatifs, celui-ci étant jugé peu pratique, Samsung remet le couvert... Par ailleurs, le Galaxy Note 8 dispose d'un appareil photo à deux objectifs qui prend beaucoup de place : résultat, le capteur d'empreinte serait encore plus difficile à atteindre que sur le Galaxy S8...De récentes rumeurs ont dressé un portrait quasi-complet du Galaxy Note 8 : le téléphone disposera d'un écran de 6,3 pouces Super AMOLED au ratio 18.5 :9eme, de 6 Go de RAM, d'un chipset Exynos 8895 ou Qualcomm Snapdragon 835 selon les régions, d'une caméra à double-capteurs de 12 megapixels, d'une batterie 3 300 mAh, et d'un stylet S Pen amélioré avec de nouvelles fonctions.La présentation officielle du Galaxy Note 8 aura lieu à la fin du mois d'août avant une sortie courant septembre. D'après les rumeurs, il coûtera un peu plus de 900 dollars.