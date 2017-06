Galaxy Note 8 : on connaît son prix

Le Galaxy Note 8 pour faire oublier le Note 7

Un prix qui flirte avec les 1 000 euros

Modifié le 26/06/2017 à 14h52

Dans un article écrit pour Venturebeat , le journaliste Evan Blass, connu sur Twitter pour ses nombreuses fuites publiées sur son compte @evleaks, dévoile quel devrait être le prix du prochain Galaxy Note.Samsung joue gros avec son Galaxy Note 8 : le groupe sud-coréen doit faire oublier à ses fans le scandale des Galaxy Note 7 explosifs . Plusieurs appareils ont explosé du fait d'un défaut dans le design au niveau de la batterie causant le retrait du modèle, la fin de sa commercialisation et le plus gros rappel de l'histoire de Samsung. Les Note 7 ont ensuite été remaniés pour être vendus à nouveau , essentiellement sur des marchés secondaires.Les fans de la phablette de Samsung, du coup, se sont retrouvés sans rien à se mettre sous la dent. Le Galaxy Note 8 est là pour ça avec son écran de 6,3 pouces AMOLED (seulement 0,1 pouces de plus que le Galaxy S8+), son snapdragon 835 et 6 Go de mémoire RAM. Naturellement, il devrait être accompagné de ce qui fait la grande différence entre la gamme Note et la gamme S : le stylet S Pen.Les fans devront toutefois faire chauffer leur carte bancaire pour se l'offrir : Evan Blass, sur Venturebeat, dévoile que le Galaxy Note 8 devrait coûter 999 euros. Le seuil psychologique des 1 000 euros n'est donc pas franchi, ce qui pourrait être un avantage face au futur iPhone 8 d'Apple, qui devrait allègrement franchir le cap : l'iPhone 7 Plus coûte déjà plus de 1 000 euros dès la version 128 Go.Evan Blass nous dévoile également que Samsung compte lancer le Note 8 fin septembre 2017, bien que Samsung n'ait pas encore annoncé d'événement officiel pour l'occasion.