Refonte de Google News : qu'est-ce qui va changer ?

Une nouvelle version plus fluide et homogène

Des investissements massifs dans les algorithmes

Moins de fake news, plus d'abonnements

Modifié le 09/05/2018 à 12h14

Sorti en 2002, Google News est l'un des premiers produits de Google. Le service a connu un rafraîchissement de son interface en juin 2017 avec une version plus épurée et plus claire pour les utilisateurs, et des articles vérifiés sur la version U.S.Le géant américain a dévoilé dans un billet de blog ses projets pour Google News, qui va proposer une seule et unique expérience utilisateur pour l'ensemble des produits d'actualité du groupe.Cette nouvelle expérience commencera par une section « Pour vous » qui contiendra un résumé des 5 meilleures actualités que Google aura sélectionnées pour vous. Il s'agira d'un mélange d'actualités internationales, de nouvelles locales et de nouveaux articles sur les informations que vous suivez.Dans l'onglet « Titre », vous pourrez découvrir les principales actualités du monde entier. Les catégories restent sensiblement similaires à celles existant par défaut aujourd'hui : sport, économie, technologie ou encore santé seront toujours au programme.Google mettra en avant un nouveau format, nommé « Newscast », qui utilisera la compréhension du langage naturel pour proposer une collection d'articles, de vidéos et d'autres contenus sur un sujet donné.A l'instar d'Apple, qui a décidé d'investir massivement dans les actualités en payant des médias pour fournir du contenu de qualité à l'app Apple News, Google va lui aussi améliorer les algorithmes et les fonctionnalités autour du service Google News.Tout d'abord, la fonction « Couverture complète » du service permettra de voir en un clin d'œil comment une actualité est abordée sur différents médias, quel que soit le format utilisé. Il prendra également en compte les réseaux sociaux, les informations locales et l'ensemble des éditeurs connus.Google indique traiter les informations émises par plus de deux milliards de sites web, des centaines de tweets quotidien et des dizaines de milliers de pages Facebook et Google Plus notamment.Ce n'est pas explicitement évoqué mais, au même titre que sur la version américaine, la gestion des fake news devrait être prise en compte pour améliorer la pertinence des contenus.Par ailleurs, Google va simplifier l'abonnement aux sites d'informations payants directement dans Google News en intégrant Google Play Kiosque. Ce n'est pas une nouveauté en soi, mais le géant du Mountain View va élargir le programme à davantage de médias pour rendre plus facile l'accès aux abonnements pour les internautes.Vous pourrez également acheter directement des numéros de presse en version numérique.Cette nouvelle version de Google News sera déployée dans la semaine sur Android, iOS et sur Internet dans 127 pays.