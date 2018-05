Android P : Google dévoile des fonctionnalités et lance la bêta

Google veut lutter contre l'addiction au smartphone

Learn how we're supporting #DigitalWellbeing so everyone can enjoy technology that improves life and doesn't distract from it → https://t.co/IsaUmj4vl9 #io18 pic.twitter.com/v8APGLWHCU — Google (@Google) 8 mai 2018

L'apprentissage automatique et un changement d'interface

Android P : la bêta ouverte pour certains smartphones

Les smartphones Google Pixel (Google Pixel, Google Pixel Google Pixel 2, Google Pixel 2)

Essential Phone

OnePlus 6

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

Modifié le 09/05/2018 à 11h03

Avec, Google joue sur l'apprentissage automatique et apporte de nouvelles fonctionnalités. Il veut aussi changer l'habitude des utilisateurs Android, en pensant à leur bien-être numérique.Google en révèle plus suret s'exprime sur un sujet qui lui tient à cœur. Il estime que les utilisateurs passent trop de temps sur leur smartphone. Et pour changer leurs habitudes, la firme a décidé de repenser le mode « Ne pas déranger » en lui apportant plusieurs modifications. La première, c'est un mode automatique qui change toutes les couleurs de votre écran et passe votre affichage en gris. Pour activer le mode, il suffira juste de retourner son smartphone. Toutes les notifications visuelles en plus des notifications sonores et les appels seront aussi désactivées. Ce vrai mode « Ne pas déranger » devrait ainsi réussir à faire oublier son compagnon de poche, qui peut avoir tendance à trop attirer l'attention.Dans cette nouvelle version du système d'exploitation Android, Google favorise l'apprentissage automatique et utilise de plusieurs manières son IA (Intelligence Artificielle). Google crée une nouvelle fonction,, pour sensibiliser et informer les utilisateurs sur l'utilisation de leur smartphone. Avec l'application, il sera possible de voir l'activité sur les dernières 24 heures de votre smartphone. Vous saurez ainsi quelles ont été les dernières applications utilisées, le temps passé dessus mais aussi le nombre de fois où l'écran a été dévérouillé.Mais la grande nouveauté d', c'est l'apprentissage intelligent. Et avec celui-ci, Google souhaite améliorer l'autonomie des batteries, grâce à. Cette nouvelle fonctionnalité permet au smartphone de concentrer l'énergie en priorité sur les applications les plus utilisées par l'utilisateur. Une fonction semblable est aussi disponible pour la luminosité,, qui apprend vos préférences de luminosité en fonction des situations et de l'environnement, dans le but de ne plus à avoir le faire soi-même. En plus de cela, une nouvelle fonctionnalité est annoncée,. Elle permet d'anticiper les actions de l'utilisateur en apprenant ces habitudes.L'interface change aussi : quand on souhaite voir les applications ouvertes, il ne faudra plus faire défiler les applications de haut en bas, mais de la gauche vers la droite ou inversement. L'interface du réglage de son et du volume change aussi, pour être plus simple d'utilisation, ainsi que celle des notifications qui est simplifiée.La version finale d'Android P est à quelques mois de sa sortie, mais il est possible d'essayer la version Bêta . Les smartphones compatibles à lasont :