Convention Google I/O 2018 : les annonces les plus attendues

05/05/2018

Pour la troisième année consécutive, le Shoreline Amphitheater accueillera la conférence d'ouverture inaugurée par la keynote de Sundar Pichai, PDG de Google, devant plus de 20 000 spectateurs.On y retrouvera, comme dans les précédentes éditions, les dernières nouveautés d'Android et des technologies mobiles de l'entreprise.Les conventions I/O réunissent des cadres et des dirigeants de Google ainsi que des développeurs Android autour de différents ateliers et tables rondes pour discuter de l'avenir.Cette année, les principaux sujets de discussion devraient être l'intelligence artificielle, nerf de la guerre pour les années à venir, ou encore la réalité virtuelle et augmentée, marché en grande expansion dans lequel de nombreuses sociétés informatiques investissent depuis plusieurs années. Le scandale Cambridge Analytica qui a secoué Facebook a éveillé de nombreux utilisateurs qui se montrent désormais soucieux de la protection de leurs données. Et la prochaine mise en place de la RGPD en Europe n'y est pas pour rien.La future version d'Android devrait naturellement être au centre des débats.Son nom, tout d'abord, pourrait être officialisé à l'occasion de la conférence. Après Lollipop, Marshmallow, Nougat de 2014 à 2016 et enfin Oreo en 2017,(mais d'après ce petit sondage lancé fin avril , les lecteurs de Clubic semblent plutôt pencher pour le nom Pancake).Cette nouvelle version pourrait ajouter un nouveau mode de navigation, intégrant notamment de nouveaux gestes tactiles comme le mode multitâche en faisant glisser son doigt vers le haut de l'écran. Il se pourrait que les boutonsetque nous connaissons laissent la place à un bouton central allongé, à l'instar du désormais célèbre iPhone X, si l'on en croit un visuel publié par erreur sur le blog dédié aux développeurs Android.Nous devrions également avoir quelques informations sur les nouveautés autour d'Android Auto, Android TV et Android Wear, respectivement les systèmes d'exploitation pour les voitures, les téléviseurs et les objets connectés.Des annonces relatives aux Chromebooks devraient par ailleurs agrémenter les annonces, comme celle de lAprès son système d'exploitation phare, Google devrait mettre en avant l'intelligence artificielle par le biais de sa gamme Google Home mais également de son application Google Assistant. L'IA est au centre de toutes les attentions. À ce sujet, Google pourrait également en dire plus sur les écrans intelligents qu'il a présentés en janvier au CES.Rendez-vous le 8 mai pour découvrir les annonces officielles de Google !