Bientôt un Google Pixel et un Pixelbook moins chers ?

Samsung et Apple auront bientôt un concurrent en Inde

Google veut s'implanter durablement en Inde

Modifié le 03/04/2018 à 17h16

Selon le journal indien, Google vient de formaliser sa stratégie en matière de lancement de produits électroniques grand public dans des pays où le pouvoir d'achat est faible.S'étant entretenus avec quatre cadres supérieurs au sein de l'industrie électronique grand public, les journalistes du quotidien indiensont en mesure de révéler que Google envisage de lancer des versions simplifiées de son enceinte connectée Google Home, de son ordinateur portable Pixelbook, de son smartphone Pixel et des produits connectés pour la maison sous la marque Nest. La commercialisation de ces produits serait limitée aux pays où le pouvoir d'achat est faible, l'Inde notamment. La firme envisagerait par ailleurs de consacrer un budget conséquent à la promotion de ses produits dans ce pays, où Samsung, Apple et Amazon déploient depuis longtemps leurs efforts.Toujours selon les sources de ce journal indien, une version simplifiée du Google Pixel devrait s'inviter sur le marché indien en juillet-août 2018... Avant le lancement de la prochaine version du flagship en novembre 2018. Les produits connectés pour la maison vendus sous la marque Nest (caméra, système d'alarme, détecteur de fumée, sonnette...), ainsi que le système « Google Wi-Fi », devraient également être adaptés pour le marché indien.Selon les informations du, Google ne chercherait pas à vendre le plus possible dès la première année de sa nouvelle stratégie en Indie. Pour la firme américaine, il s'agit plutôt de familiariser les Indiens avec ses produits, d'ancrer sa marque dans l'esprit des consommateurs, notamment grâce à des partenariats avec des distributeurs locaux.Pour mener à bien cette stratégie, Google a une arme de choix : son enceinte intelligente Google Home est en train d'être adaptée pour le marché indien... Ce qui implique de lui apprendre à parler une dizaine de langues différentes !