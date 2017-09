Google Pixel 2 : le Snapdragon 836 n'existe pas

Le Qualcomm Snapdragon 836 n'existe pas

Le Google Pixel 2 sera présenté le 5 octobre

Modifié le 07/09/2017 à 16h04

Ceux qui attendaient le Google Pixel 2 et le processeur Snapdragon 836 de Qualcomm qui devait l'animer en seront pour leurs frais, pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas et n'y aura jamais de Snapdragon 836 chez Qualcomm.C'est un journaliste high-tech réputé, Evan Blass, qui avait récemment annoncé dans un tweet que le remplaçant du Google Pixel serait également équipé d'une nouvelle version du processeur ultra-performant de chez Qualcomm.Mais on sait aujourd'hui que Qualcomm n'a pas de Snapdragon 836 dans ses cartons, alors que dans le passé, il avait déjà upgradé un de ses processeurs haut de gamme (le Snapdragon 820) en incrémentant sa numérotation d'une unité pour commercialiser sa version améliorée, en l'occurence, le Snapdragon 821 qui équipe le LG G6.Il faut donc plutôt s'attendre à un Google Pixel 2 animé par le même processeur que le précédent, peut-être gonflé en mémoire. Il semblerait qu'il ressemblera peu ou prou à la première version du Pixel, mais avec pour avantage majeur d'être prééquipé avec Android Oreo comme système d'exploitation.On en saura plus sur le Google Pixel 2 et ses performances le 5 septembre prochain, lors de sa présentation à la presse et son lancement commercial officiel. On sait cependant déjà que Google devrait présenter en fait non pas un, mais deux téléphones, proposés avec deux tailles d'écran différentes.