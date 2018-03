Amazon vs Google : les produits Nest ne seront plus vendus

Amazon informe Google que les produits Nest ne seront plus vendus

Vers une guerre Amazon/Google sur la maison connectée ?

Modifié le 05/03/2018 à 09h02

Nest est spécialisée dans les produits connectés pour la maison et a récemment re-fusionné avec Google, perdant son statut de filiale indépendante de la maison-mère Alphabet. Google semble vouloir relancer ces produits mais se heurte à un mur de taille : Amazon.Un simple coup de téléphone, si on en croit les informations du site Business Insider , et le tour était joué : les produits Nest ne seront plus vendus sur Amazon. Le géant de Seattle a en effet contacté les responsables de Nest pour leur signaler que tout nouveau produit qu'ils commercialiseraient ne sera pas vendu sur le premier site de e-commerce du monde.Nest, de son côté, a répondu que si tel était le cas alors l'entreprise ne renouvellerait pas les stocks des produits déjà commercialisés. Résultat : lorsque le stock disponible chez Amazon sera épuisé, les produits Nest disparaîtront tout simplement du catalogue Amazon... à moins qu'un accord ne soit trouvé. Mais ça paraît très peu probable : selon les informations du Business Insider, l'équipe commerciale d'Amazon a laissé entendre que la décision venait de très haut... peut-être de Jeff Bezos lui-même.La décision d'Amazon est loin d'être anodine pour Google : si le géant de Mountain View crée des produits de qualité il a des difficultés à les publiciser et les vendre. Il suffit de voir le succès mitigé du smartphone Pixel pour s'en rendre compte. Inversement, Amazon est très bon à vendre mais ne semble pas en mesure de convaincre... sauf pour ce qui est des enceintes intelligentes Echo et de son assistant personnel Alexa.Alexa se bat contre l'assistant personnel maison de Google et la maison connectée est au centre du développement de ces nouveaux usages. En réintégrant Nest à Google, le géant de Mountain View a donné un signal fort : il veut développer la maison connectée. Un marché à prendre que convoite Amazon avec Alexa : le géant de Seattle a racheté fin février 2018 la start-up Ring qui a développé une serrure connectée reliée à Alexa... pour la coquette somme d'un milliard de dollars.Entre Google et Amazon la guerre est donc bel et bien déclarée sur le front de la domotique et de l'IoT.