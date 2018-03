Amazon Echo diffuse des chansons obscènes

Apple Music et Spotify ont un filtre parental, Amazon Music Unlimited non

Des chansons obscènes sont même disponibles sur la tablette Amazon Fire

Modifié le 28/02/2018 à 16h49

Amazon Echo ne permet aucun contrôle sur les titres musicaux qu'il diffuse. Les choix sont faits par Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, parmi l'ensemble des titres de la bibliothèque Amazon Music Unlimited, sans aucun filtrage.Pour Noël 2017, de nombreux ménages se sont offert une enceinte intelligente, et bien souvent il s'agissait d'Amazon Echo, celle qui a inauguré cette catégorie de produits en 2015. Seul bémol : à la différence du HomePod d'Apple, Amazon Echo ne permet pas de filtrer les chansons qui ne sont pas destinées aux oreilles infantiles. De nombreux parents s'en plaignent sur les réseaux sociaux. En raison de ce défaut, l'appareil devient carrément inutilisable en présence d'enfants.L'absence de filtre est en effet une particularité d'Amazon Music Unlimited : ses principaux concurrents que sont Apple Music et Spotify en ont un. Sur ses HomePod, Apple peut donc garantir une écoute dénuée d'obscénités. Et quel que soit l'appareil utilisé, Spotify offre lui aussi à ses utilisateurs cette tranquillité d'esprit.Les commentaires de parents inquiets sur Twitter ont été repérés par un journaliste du « Telegraph », qui a décidé de contacter Amazon. Tout en admettant ne pas avoir de filtre sur son service Amazon Music Unlimited, un porte-parole de la firme a déclaré «», sans pour autant préciser si un filtre sera mis en place à l'avenir.Le sujet inquiète d'autant plus que Alexa et Amazon Music Unlimited sont disponibles sur la tablette Fire, conçue pour les enfants. Par ailleurs, Amazon commercialise des abonnements à Amazon Music Unlimited pour les familles, pouvant être souscrits par toute personne dès l'âge de 13 ans.