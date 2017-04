Google accusé de moins payer les femmes

Des inégalités salariales "systématiques" chez Google ?

Google rechignerait à fournir des données

Modifié le 10/04/2017 à 13h21

La plainte a de quoi inquiéter le géant : elle ne vient pas d'une salariée ni même de plusieurs mais du gouvernement américain lui-même dont Google est un des prestataires.L'affaire risque de faire du bruit et pour cause : pas plus tard que le 4 avril 2017, à l'occasion de la Journée pour l'égalité des salaires hommes/femmes, Google a annoncé dans un tweet avoir mis un terme à l'inégalité dans ses services. Vendredi 7 avril 2017, lors d'une audience avec un juge fédéral de San Francisco, rapporte, Google a tout simplement été accusé de mener une politique salariale inégale "systématique" entre les hommes et les femmes.L'audience a été réalisée à la suite de la plainte déposée par le Department of Labor (DoL), l'équivalent américain du ministère du Travail : selon les informations qu'il a pu recueillir, le DoL estime avoir les preuves de ces inégalités salariales entre hommes et femmes travaillant dans différents secteurs du groupe.Le département du Travail a un droit de regard sur ses contractuels et Google en fait partie : c'est pour cette raison que l'enquête a été lancée par le gouvernement. Les documents obtenus par les services de l'organisme concernent l'année 2015 ce qui ne remet donc pas en doute les propos tenus par Google le 4 avril 2017.Toutefois, il semblerait que le DoL ait demandé des documents concernant l'année 2016 afin de poursuivre son enquête sur cette affaire d'inégalités salariales et que Google ne serait pas particulièrement enclin à collaborer. Le géant estime qu'il a déjà fourni énormément de documents mais le département du Travail américain en voudrait encore plus.