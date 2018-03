Apple prépare un MacBook plus grand et moins cher

Le nouveau MacBook devrait coûter moins de 1.000 euros

Les ventes du nouveau MacBook pourraient s'avérer médiocres

Modifié le 12/03/2018 à 16h35

Le nouveau MacBook devrait avoir une diagonale de 13,3 pouces, soit la même que l'actuel MacBook Pro, mais devrait coûter moins cher.Apple sera-t-il prêt à proposer un produit plus abouti pour moins cher ? À en croire Jim Hsiao, principal analyste de Digitimes Research, tel pourrait bien être le cas en 2018. Selon ses prédictions, Apple dévoilerait prochainement un nouveau MacBook avec un écran plus grand (13,3 pouces, soit la taille de l'écran du MacBook Pro) et une résolution de 2.560 x 1.600 pixels, mais dont le prix serait calqué sur l'actuel MacBook Air (999 euros).Toujours selon Jim Hsiao, Apple aurait d'abord essayé de réduire le coût de ce nouveau MacBook en commandant ses écrans auprès d'un fournisseur chinois. Mais la qualité n'étant pas au rendez-vous, le choix final a été fait en faveur du coréen LG Display.Selon les informations de Jim Hsiao, ces écrans devraient être livrés à Apple courant avril 2018, et la fabrication en masse de ces nouveaux MacBook devrait commencer fin mai ou début juin 2018. 70 % des composants proviendraient de Quanta Computer, et 30 % de Foxconn Electronics. Il se peut que le produit soit présenté au WWDC, la conférence d'Apple pour développeurs qui se tient habituellement à la fin du mois de mai : en 2017, Apple a profité de cet événement pour annoncer l'iMac Pro, le HomePod, ainsi que les nouvelles versions de ses ordinateurs portables Mac et du iMac.Même si l'objectif de ventes de ce nouveau MacBook a été fixé à 6 millions d'unités, Jim Hsiao s'attend à ce que seuls 4 millions soient réellement vendus. La raison, selon lui : le prix de ce produit est toujours trop élevé pour stimuler une demande importante.