Amazon : plus de 100 millions d’abonnés Prime

Croissance accélérée en 2017

Des abonnés Prime deux fois plus dépensiers

Modifié le 19/04/2018 à 09h21

En 2017, les abonnés Prime ont commandé au total 5 milliards de biens, soit une moyenne d'un par semaine et par client.Dans sa lettre annuelle aux actionnaires diffusée mercredi 18 avril 2018, Jeff Bezos, l'emblématique patron et fondateur d'Amazon, révèle le nombre d'abonnés à son programme Prime. Celui-ci compte à ce jour plus de 100 millions d'adhérents qui consentent à payer pour toute une série d'avantages premium. Et leur nombre n'a jamais autant grossi qu'en 2017.C'est la première fois qu'Amazon communique un nombre précis de ses membres Prime. Jusque-là, le géant se contentait d'évoquer des dizaines de millions de membres, sans plus de précision. Cette transparence nouvelle a tout l'air d'un message adressé à la concurrence, voire d'un drapeau planté symboliquement au sommet du marché du e-commerce.Lancé il y a 13 ans, Prime a mis du temps à s'installer. Mais aujourd'hui, le prix ne semble plus un obstacle pour la frange premium de la clientèle Amazon. Car Prime a un coût, variable d'un pays à l'autre : 5,99 euros/mois ou 49 euros/an en France, mais 99 dollars l'année et 12,99 dollars par mois aux Etats-Unis.En contrepartie de cet abonnement, Amazon propose l'expédition illimitée des commandes en express, des réductions sur certains produits ou encore l'accès à sa vidéothèque en streaming. Les abonnés Prime ont aussi tendance à dépenser près du double d'un client non abonné. Le programme est même devenu pour Amazon l'un des moteurs de développement de sa propre place de marché, qui pèse aujourd'hui entre 50 et 51% du total de ses ventes.