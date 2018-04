Amazon a son navigateur et il s’appelle... Internet

Internet, tout simplement

La ruée vers Lite

Modifié le 18/04/2018 à 10h52

Le premier pays où Internet est disponible est l'Inde.C'est le genre de coup de génie qu'on regrette de ne pas avoir eu plus tôt. Pour son navigateur web maison, Amazon a choisi un nom aussi évident que le nez au milieu de la figure : Internet. Et on se demande finalement pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt !n'est de surcroît pas totalement nouveau, puisqu'il occupe le terrain sur Google Play, la plateforme de téléchargement d'applications de Google, depuis le mois de mars. Amazon n'a pas jugé utile de communiquer à son sujet. Sans doute car il est pour l'heure réservé à une seule zone géographique : l'Inde.Disponible là-bas pour les usagers d'Android 5.0 et versions supérieures, Internet est conçu pour occuper un minimum de place et consommer le moins de data possible. L'appli contient donc un navigateur web qui permet des sessions privées sans enregistrement des sites visités dans l'historique de navigation. La homepage donne les grands titres de l'actualité et les dernières infos sur le cricket, sport préféré des Indiens.Un produit donc totalement adapté au marché indien, adepte du, un mot hindi très populaire qui désigne l'art de concevoir des solutions ingénieuses avec une économie de moyens. Une démarche qu'on retrouve avec Facebook Lite, YouTube Go, et Gmail Go, autant d'applications diffusées en version adaptée aux pays à faible réseau, mais à gros potentiel.