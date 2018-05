Acer dévoile son Predator Helios 500, une nouvelle "Gaming Beast"

Des caractéristiques techniques en avance sur son temps

Tarifs et disponibilité

Modifié le 24/05/2018 à 15h40

Véritable navire de guerre, ses performances vont permettre de jouer sans difficulté à tous les jeux du moment avec la meilleure qualité possible.Leest le nouveau vaisseau amiral d'Acer. Il bénéficie, dans sa version la plus puissante, d'un processeurque les utilisateurs pourront overclocker. Mais ce n'est pas tout puisque, pour faire tourner les meilleurs jeux, il prendra appui sur une carte graphique, elle aussi overclockable.On y retrouvera également une mémoire Intel Optane 1, un produit d'Intel à mi-chemin entre le SSD et la mémoire vive, qui va permettre d'améliorer la réactivité de l'ordinateur et les temps de chargement, mais également un bon vieux SSD de 1To et une mémoire vive de 64 Go, pour être à l'abri de tous les besoins.Niveau écran, cet ordinateur portable se dote d'un généreux 17,3 pouces avec une résolution 4K UHD et des taux de rafraîchissement de 144Hz, qui n'est pas sans rappeler les caractéristiques du moniteur de la marque, présenté cette semaine. D'ailleurs, lepourra être relié à 3 écran grâce à ses deux ports Thunderbolt 3, ses ports DisplayPort et HDMI 2.0.Niveau ventilation, il est équipé de deux ventilateurs métalliques AeroBlade 3D, des produits conçus par Acer, et de cinq caloducs qui distribuent l'air frais au portable et qui en évacuent l'air chaud.L'applicationpermet d'ailleurs de contrôler et de personnaliser la vitesse de ces ventilateurs.Le revers de la médaille, cet ordinateur peut être considéré comme un « transportable » puisqu'il ne pèse pas moins de 4kg.Le modèle duque nous avons présenté ici sera disponible en juin à partir de 2 999€. Le Helios 300, qui contient une GTX 1060 et un processeur i7+, sera disponible en septembre dès 1 699€. Ces prix concernent à chaque fois les versions les plus puissantes, mais il sera possible de trouver des modèles un peu moins équipés, au tarif plus bas.Acer a également présenté deux nouvelles tours de bureaux, les, plus abordables.Elles sont équipées, pour les versions haut de gamme, de Core i7, de deux cartes GeForce GTX 1080 Ti et de 3To de stockage. Vous pouvez également les avoir avec un Core i5 et une carte graphique GeForce GTX 1050, plus modeste mais très performante malgré tout.Le prix de départ de ces ordinateurs de bureau sera de 999€ pour le modèle 3000, et 1 399€ pour la version 5000, dès le début du mois d'août.