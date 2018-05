Predator X27 : Acer met en vente un écran haut de gamme à 1 999$

Des caractéristiques à la hauteur de ses ambitions

Une connectique et un support intéressant

Modifié le 22/05/2018 à 09h21

Si vous aviez l'intention de changer d'écran pour un grand 27 pouces, c'est le moment d'en profiter. Vous ne risquez pas d'être déçu.Ce nouveau moniteur Acer est clairement à la hauteur des ambitions de son marché : les gamers. Avec cet écran 4K à la résolution 3840x2160, lepropose un taux de rafraîchissement de 144Hz qui permet d'expérimenter les jeux à haute fréquence. L'utilisation du module G-Sync permet même de monter jusqu'à 165Hz.Aux niveaux des autres caractéristiques, Acer annonce un contraste de 1000 :1 et une luminosité de 300 cd/m2 pour un temps de réponse de 4 ms, clairement à la hauteur des contraintes actuelles du secteur.Du côté des caractéristiques, l'écran intègre un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4 et un concentrateur USB muni de quatre ports USB-A 3.0.Trois axes principaux peuvent être ajustés grâce aux support du moniteur : l'inclinaison, le pivot et de taille. Les montages VESA sont également pris en compte pour ceux qui souhaitent utiliser un bras réglable. L'écran permet d'ailleurs un grand angle de vision de 178 degrés sur l'axe horizontal et vertical et garantit un affichage uniforme des couleurs de l'écran.Le moniteur n'est pas encore disponible sur le marché mais il est possible de le pré-commander auprès de Newegg (version américiane du site) au tarif de 1,999.99$ , un tarif qui démontre bien que les produits similaires à l'ne sont pas encore légions sur le marché.