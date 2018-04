Apple va remplacer gratuitement la batterie de certains MacBook Pro

que votre MacBook ait un numéro de série éligible à ce programme

Comment faire remplacer la batterie de son MacBook Pro ?

Si vous avez acheté un(sans Touch Bar) entre octobre 2016 et octobre 2017, vous pourrez peut-être bénéficier du programme de remplacement de batterie que vient d'initier Apple.L'entreprise a découvert que les batteries d'un certain nombre de ses MacBooks pouvaient gonfler. Aucun risque d'explosion, mais Apple propose tout de même deconcernés.Deux conditions :Si ce dernier point n'est pas rempli, il vous faudra faire réparer (à vos frais) le MacBook pour bénéficier ensuite du remplacement gratuit.Avant de vous précipiter dans l'Apple Store le plus proche, prenez le temps de vérifier que votre MacBook fait bien partie de ceux qui sont éligibles à ce remplacement gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée sur le site d'Apple , puis de rentrer le numéro de série de votre MacBook. Pour trouver votre numéro de série, cliquez sur le logo Apple puis rendez-vous sur la page « A propos de ce Mac ». Le numéro est inscrit tout en bas.Ensuite, à vous de choisir entre un centre de service agréé et un Apple Store pour effectuer votre réparation. Notez qu'il faut entre 3 à 5 jours pour que le remplacement soit effectué, selon Apple.