Android Oreo dans moins de 5% des smartphones

Nougat et Marshmallow, plus de 50% du parc Android

La faute aux constructeurs ?

Modifié le 19/04/2018 à 11h13

La faute en partie aux constructeurs, lents à déployer les mises à jour.Google vient de mettre à jour son tableau de bord mensuel à destination des développeurs. Il s'agit de leur livrer des données importantes concernant Android pour les aider à orienter leurs travaux. Parmi les données les plus consultées, la répartition des différentes versions d'Android dans le parc de smartphones.La principale information, c'est qu'en date du 16 avril 2018, date à laquelle ces chiffres ont été arrêtés, les versions les plus récentes d'Android, les 8.0 et 8.1 baptisées Oreo, ont du mal à trouver leur place. A elles deux, elles n'excèdent pas 4,6% de parts de marché, très loin de Nougat (Android 7.0 et 7.1) qui représente 30,8% du parc, et 6.0 Marshmallow (26%).En dynamique, Nougat progresse (+2% en un mois), quand Marshmallow cède du terrain : -2% par rapport au mois de février. Certaines versions plus anciennes datant d'avant 2015 reculent elles aussi, comme Android 5.0 Lollipop (- 1,7%) et Android 4.4 KitKat (- 1,5%), mais Lollipop est encore présente dans 22,9% des terminaux Android, et 10,5% pour KitKat.Ces chiffres illustrent la difficulté d'Android à imposer rapidement, à chaque fois, la dernière génération de son OS. Sortie en août 2017, Oreo a du mal à se frayer un chemin car les constructeurs tardent souvent à l'intégrer : ainsi, elle arrive très bientôt sur les Galaxy S7 et S7 Edge.