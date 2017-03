Android : Avec #MyAndroid créez l’écran d’accueil parfait

Faites le test pour savoir quel est le meilleur écran d'accueil Android pour vous

Téléchargez ensuite l'option qui vous convient le plus

Modifié le 13/03/2017 à 10h36

Il ne s'agit ni d'une application, ni d'une mise à jour qu'offre Google aux utilisateurs, mais d'un test sur Internet.Un bon écran d'accueil bien paramétré et qui présente, au premier abord, toutes les applications essentielles pour votre quotidien est un avantage non négligeable. Il permet de gagner du temps, bien évidemment, puisqu'on ne doit pas fouiller les menus pour trouver l'application cherchée. Et tout cela offre une expérience utilisateur améliorée et plus agréable... Ce qui fait que l'on apprécie encore plus Android.Naturellement, l'idée de Google est de montrer qu'Android n'a rien à envier, en terme de personnalisation, à Apple et son iOS. Les fans d'Android le savent déjà, mais la grande majorité des utilisateurs n'a pas forcément l'habitude d'utiliser les widgets, les icônes ou encore les divers écrans qu'offre l'OS de Google.Le test, disponible à l'adresse https://www.android.com/myandroid/ , se termine en quelques minutes seulement. En fin de test, Google ne vous laisse pas seul avec vos choix : il propose de télécharger un fichier parmi trois actuellement proposés. Chacun dispose d'un fond d'écran, d'un pack d'icônes et autres options comme des widgets. Une fois téléchargé et installé, il va permettre d'avoir un écran d'accueil un peu plus adapté à l'usage que l'on fait de son smartphone.Les personnalisations classiques restent possibles, ce qui permet d'affiner encore plus, au fil du temps, l'écran de démarrage du téléphone.