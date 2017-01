Le paiement NFC pour Android débarque en France

La Société Générale lance le paiement sans contact avec Paylib

La possibilité de payer plus de 20 euros sans contact

Modifié le 26/01/2017 à 11h08

Il existe déjà une solution de paiement NFC sur mobile en France : Apple Pay. Réservée aux clients de la firme de Cupertino, Apple Pay a été déployée en France par la BPCE.Les clients de la Société Générale qui disposent d'un smartphone Android récent avec puce NFC intégrée seront contents : ils peuvent, depuis mercredi 25 janvier 2017, utiliser le paiement sans contact. Il leur suffit d'activer cette fonctionnalité dans leur application Société Générale . Une première pour les Français, qui devrait rapidement se généraliser.La solution de paiement Paylib n'est en effet pas réservée à la Société Générale. Développée par la banque en partenariat avec BNP Paribas et la Banque Postale, Paylib bénéficie également aux clients du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel Arkéa, entre autres. Paylib a été développée comme solution de paiement par Internet mais a, par la suite, développé son système de paiement sans contact pour smartphone. Les banques partenaires devraient donc rapidement déployer pour leurs clients également cette nouvelle solution de paiement.La grosse différence entre le paiement sans contact avec carte de crédit et celui via smartphone se situe au niveau du montant qu'il est possible de payer. Une carte bancaire avec puce NFC ne permet de payer qu'un maximum de 20 euros par la technologie NFC. Au-delà, il est nécessaire d'insérer le code de la carte et donc d'utiliser le paiement classique.Dans le paiement sans contact avec le smartphone, c'est un peu différent : comme pour la carte bancaire, il n'y a besoin d'aucun code pour payer jusqu'à 20 euros. Au-delà, la banque demandera un code que le client insérera directement sur son smartphone, permettant ainsi de payer n'importe quelle somme sans devoir sortir sa carte de crédit.