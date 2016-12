Firefox : le support Vista et XP se terminera en 2017

La fin des correctifs de sécurité pour Firefox

Une transition en douceur mais inéluctable

Modifié le 28/12/2016 à 10h30

Une telle décision paraît logique : Windows XP n'est plus mis à jour par Microsoft, depuis 2014, et Windows Vista ne connaîtra plus, elle aussi, de mises à jour de la part du groupe de Redmond en 2017. Mozilla suit donc la tendance qui veut que ces deux OS disparaissent.L'annonce de la fin du support de Firefox de la part de la fondation Mozilla ne devrait pas inquiéter grande monde : les utilisateurs de Windows XP représentent moins de 5 % des internautes (l'OS le plus utilisé dans le monde étant encore et toujours Windows 7) si l'on en croit Stat Counter. Pour eux, toutefois, ça risque de poser problème.Certes, ils n'ont déjà plus de support concernant les failles de leur OS depuis près de 3 ans, à quelques exceptions près, mais leur navigateur -tiers- était encore mis à jour. Avec la fin du support de la part de la fondation Mozilla leur navigation sera donc plus risquée, les failles de sécurité et les failles critiques ne bénéficieront, en effet, plus de correctifs empêchant les pirates de les exploiter.La fin du support de Firefox sur Windows XP et Windows Vista se fera en deux étapes dont la première devrait commencer dès mars 2017. Les utilisateurs vont bénéficier d'une mise à jour de Firefox appelée « Extended Support Release » qui va étendre de quelques mois le support logiciel. Les mises à jour auront encore lieu mais seront moins fréquentes... et aucune nouvelle fonctionnalité ne sera développée par les équipes de Firefox. Seules les mises à jour de sécurité importantes seront déployées.Cette situation durera quelques mois jusqu'à ce que le support se termine définitivement. Mozilla n'a pas encore donné de date précise mais on sait pour sûr que la fin définitive du support de Firefox sera annoncée au milieu de l'année 2017.