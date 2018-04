Google Chrome : la refonte graphique se précise

Google Chrome aura un design plus adapté aux écrans tactiles

Le Material Design 2 reste un mystère

Modifié le 10/04/2018 à 17h21

Le nouvel habillage graphique de Google Chrome est conçu pour être plus aisément utilisé sur les ordinateurs à écran tactile, dont le Chromebook bien entendu.Google Chrome a beau être un navigateur rapide et efficace, il n'en reste pas moins que manier sa version de bureau sur écran tactile reste quelque peu compliqué. Les ingénieurs de Google en sont conscients puisque, comme le révèle le site, la firme est en train de préparer une refonte graphique. Et si les journalistes deen sont certains, c'est qu'ils ont vu un commentaire rédigé par un développeur de Google, qui a confirmé l'information.Dans la nouvelle version, le bouton servant à créer un nouvel onglet sera rond et plus éloigné de la petite croix qui sert à fermer le dernier onglet. Il sera donc moins facile d'appuyer, sans faire exprès, sur le mauvais bouton. Les boutons « page précédente », « page suivante » et « rafraîchir la page » seront également plus espacés. Le contraste sera plus prononcé : le bouton gris foncé placé sur fonds gris clair qu'on voit actuellement sera remplacé par un bouton noir sur fonds blanc. La barre avec l'URL, quant à elle, va au contraire revêtir un fonds gris.Si l'équipe dea pu avoir un aperçu du nouvel habillage de Google Chrome (qui sera probablement dévoilé le 2 septembre 2018, pour célébrer les 10 ans du navigateur), le mystère reste en revanche entier sur le Material Design 2, à savoir le projet de Google de mettre à jour les habillages graphiques de l'ensemble de ses produits, dont les systèmes d'exploitation Chrome OS et Android. Au cours de ce même échange, l'ingénieur de Google les a informés que l'habillage de Google Chrome dont ils ont eu un aperçu n'est pas le Material Design 2. Ce dernier est toujours en phase de développement et sa version finale n'a pas encore été dévoilée.À noter qu'en téléchargeant les aperçus de Chrome OS 67 et d'Android P réservés aux développeurs, on remarque que leurs habillages graphiques se ressemblent, mais il n'est pas encore certain que Google optera pour un habillage pour ses deux systèmes d'exploitation. La conférence annuelle Google I/O, qui débute le 8 mai 2018, devrait apporter un élément de réponse.