Chrome : bientôt une fonction "mute" pour les sites Internet ?

La coupure du son sera définitive

Un paramétrage qui ne manquera pas d'être apprécié

Modifié le 29/08/2017 à 11h50

Actuellement, c'est simple : il est impossible de couper le son d'un site Internet. Du moins, pas définitivement. Le navigateur Firefox a ajouté la possibilité de couper le son de la page active, mais cette coupure n'est pas définitive : fermez la page, revenez sur le site en question et voilà que le son est de retour.Google, qui développe le navigateur Chrome, veut aller plus loin que Firefox. Une fonction similaire à celle de Firefox, mais plus poussée, pourrait être ajoutée sous peu. En cliquant sur le petit « i » qui précède l'URL, une nouvelle fonctionnalité appelée « son » devrait voir le jour. Elle permettra de paramétrer les préférences du site : il sera ainsi possible de couper le son du site et ce paramètre restera actif jusqu'à ce que l'utilisateur ne le change.Cette nouveauté a été dévoilée par l'équipe de développement de Google Chrome sur un post officiel sur le réseau social Google+. Les développeurs y ont déjà accès, puisqu'elle est présente dans Google Chrome Canary. Personne ne sait toutefois à quelle date elle sera rendue disponible pour l'utilisateur lambda, ni si elle le sera vraiment.Logiquement, ça devrait soulager celles et ceux qui travaillent toute la journée sur Internet. Mais il y a fort à parier que d'autres s'amuseront à utiliser cette fonctionnalité pour énerver leur collègue ou leurs frères et soeurs : coupez définitivement le son de Youtube ou de Netflix et appréciez la recherche, vaine, du « bug » dans les paramètres audio de l'ordinateur. Puis, bien évidemment, résolvez le problème en prétextant une opération très compliquée et recueillez l'admiration générale.