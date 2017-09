Chrome va tuer l’autoplay en 2018

L'offensive commence en octobre 2017 avec Chrome 63

L'autoplay supprimé en janvier 2018 ?

Modifié le 15/09/2017 à 10h46

Chrome 63 et Chrome 64 vont changer radicalement l'expérience utilisateur des internautes avec deux évolutions largement attendues par celles et ceux que les publicités vidéo indisposent.Google avait annoncé une première évolution dans les paramètres de son navigateur Internet au niveau du son : la possibilité de muter intégralement un site Internet. L'utilisateur n'aura donc plus le son des vidéos ou des musiques qui se lancent automatiquement. Ce nouveau paramètre sera intégré dès septembre 2017 dans la version beta de Chrome 63.Mais le changement pour les internautes et surtout, pour les sites et les publicitaires, aura réellement lieu en octobre 2017 : la fonction «» sera intégrée dans la version stable de Chrome 63 attendue justement pour cette date et qui sera donc déployée auprès de tous les utilisateurs de Google Chrome.Si la suppression du son va faire plaisir aux oreilles des internautes, les sites et les publicitaires vont devoir s'inquiéter de la suite des événements : Chrome 64. La version Beta sera disponible en décembre 2017 selon le programme de la firme de. C'est alors que l'fera son apparition (bien qu'il soit prévu pour être intégré dans Chrome 63 Canary et Dev).Les vidéos ne se lanceront plus automatiquement : il faudra que l'internaute dise à Chrome qu'il veut voir la vidéo pour que celle-ci se lance. En termes de revenus publicitaires, c'est un véritable changement autant pour l'industrie que pour les sites Internet.Cette nouvelle fonctionnalité va être déployée auprès du grand public en janvier 2018 avec la version stable de Chrome 64. Puis Google va continuer son projet d'intégrer undirectement à son navigateur, nouvelle fonctionnalité attendue pour «».