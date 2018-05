Une smartwatch Google Pixel à la rentrée ?

La smartwatch Google Pixel présentée en octobre

Une présentation pendant la conférence d'octobre ?

Modifié le 11/05/2018 à 10h54

Avec les moyens financiers dont dispose Google, il ne lui arrive pas souvent d'abandonner sans avoir tout essayé. Son système d'exploitation ne décolle pas sur le marché des montres connectées ? Qu'à cela ne tienne: plutôt que d'arrêter de développer Android OS, la firme de Mountain View a décidé de le mettre à jour tout en le rebaptisant Wear OS en début d'année.Cette annonce a coupé court à toutes les rumeurs qui évoquaient un abandon d'Android OS.Et la prochaine étape pourrait être la sortie d'une smartwatch Google Pixel, comme les smartphones du même nom . La conférence de presse de rentrée de Google, qui doit permettre de présenter les très attendus Pixel 3 et Pixel 3 XL, pourrait être l'occasion d'une surprise à la Apple (), en l'occurence la présentation d'une ou plusieurs montres Pixel.La sortie prochaine d'un nouveau processeur dédié aux montres intelligentes chez Qualcomm a renforcé la rumeur. Celui que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des smartwatches, le Snapdragon Wear 2100, date en effet de 2016. Il était temps qu'un nouveau processeur plus puissant et moins gourmand en énergie, le point faible des smartwatches, pointe le bout de son nez.On a peu d'informations sur les specs et le prix d'une éventuellement, mais les choses semblent en tout cas bien avancées. La conférence de presse de présentation des nouveaux smartphones Pixel étant prévue pour le mois d'octobre et des informations sur les spécifications techniques de ces appareils ayant déjà commencé à fuiter, on devrait en savoir rapidement plus sur ces montres. Si elles existent vraiment., loin devant Samsung qui ne revendique que 8,4 % des ventes totales. Des ventes totales qui s'élèvent cependant modestement à 33 millions d'exemplaires sur l'ensemble de l'année 2017.