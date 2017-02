Android Wear 2.0 ajoute le Play Store et un assistant virtuel

Google Assistant arrive sur les montres connectées

Les autres apports d'Android Wear 2.0

Modifié le 09/02/2017 à 09h38

Android Wear 2.0, l'OS pour les montres et bracelets connectés développé par Google, apporte les nouveautés déjà présentées par le géant en 2016. Pas de surprise, donc.L'un des apports majeurs de la nouvelle version d'Android Wear est sans aucun doute Google Assistant. L'assistant virtuel de la firme de Mountain View débarque donc bien sur les montres connectées et autres appareils connectés dès lors qu'ils disposeront d'Android Wear 2.0. Pour rappel, Google Assistant est l'IA disponible dans les Google Home qui concurrence Alexa d'Amazon, entre autres.Google Assistant est capable de comprendre des ordres mais également de répondre à l'utilisateur : son arrivée, annoncée en 2016, va donc permettre aux détenteurs d'une montre connectée de converser avec celle-ci. A noter, toutefois, que le Google Assistant n'est pas encore disponible en Français.D'un point de vue pratique, Android Wear 2.0 ajoute une fonctionnalité majeure : l'accès au Play Store de Google directement depuis l'appareil connecté. Jusqu'à présent il fallait télécharger l'application pour la montre ou le bracelet connecté sur son smartphone puis la mettre manuellement sur l'appareil.Les montres connectées disposeront désormais d'un clavier et, bien évidemment, la possibilité de dicter un message reste d'actualité. A la différence près que, pour répondre à un sms par exemple, Android Wear proposera des textes préenregistrés pour faciliter la tâche et la rendre plus rapide.Cette nouvelle mouture d'Android Wear peut-elle relancer le marché des montres connectées dont les ventes ont chuté de plus de 50 % sur un an ?