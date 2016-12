Le paiement sans contact arrive sur Android Wear 2.0

Les montres Android Wear permettront de payer

Seul Android Wear 2.0 sera compatible Android Pay

Modifié le 26/12/2016 à 13h44

Le paiement sans contact se fait via les puces NFC (Near Field Contact) intégrées aux cartes bancaires, smartphones et autres appareils connectés. Les montres Android Wear en ont une qui n'était, toutefois, pas utilisée. En 2017 ça devrait changer.Si la puce NFC des montres Android Wear n'avait, jusqu'à présent, aucune utilité, l'année 2017 devrait être l'année du changement. Depuis des mois, la rumeur de l'arrivée du paiement sans contact par NFC sur les montres Android Wear se faisait insistant. Le géant Google, qui a développé l'OS sous lequel fonctionnent ces montres, l'a confirmé.En 2017, il sera donc possible de payer sans avoir à sortir sa carte de crédit, ni même son téléphone : la simple montre connectée suffira. Comme toujours le montant de paiement sera limité à 20 euros, limite maximum imposée par les autorités pour les paiements sans contact en France. Mais avant ça, il faudra que Google signe les partenariats avec les banques, faute de quoi les Français risquent d'être exclus de cette fonctionnalité.Les propriétaires de montres Android Wear devront donc patienter : si le paiement sans contact arrive en 2017, personne ne sait exactement quand il sera disponible en France ni même s'il le sera. Mais la volonté de Google est, il y a fort à parier, de faire en sorte qu'un maximum de pays disposent de cette nouveauté.Pourtant, Google prévient déjà que l'ensemble des montres ne seront pas compatibles : le paiement sans contact arrivera avec le déploiement d'Android Wear 2.0, la nouvelle version de l'OS Android pour montre connectée. Ainsi, seulement les montres qui pourront recevoir la mise à jour vers ce nouvel OS (donc les modèles les plus récents) pourront permettre d'utiliser la fonctionnalité en question.