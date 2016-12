Android Things, nouvel Os pour objets connectés

Android Things, une version allégée de l'OS de Google

Les développeurs habitués à Android vont gagner du temps avec Android Things

Modifié le 16/12/2016 à 19h33

Bien entendu, qui dit version dédiée d'un OS, dit adaptation à l'univers ciblé. En l'occurrence, les objets connectés. Des objets dont les fonctions sont souvent très limitées, parfois, à une seule tâche. Inutile donc d'y injecter le code complet d'Android, capable d'accomplir des milliers de tâches distinctes.Par ailleurs, les ressources en énergie sont également souvent limitées, quand ces objets ne sont pas reliés au secteur, mais alimentés par batterie ou sur piles. Parfois, de simples piles bouton... Il faut donc un OS très économe en ressources processeur, mais aussi capable de gérer avec parcimonie les moyens de communication, pour ne pas gréver l'autonomie de l'objet connecté.Intérêt majeur d'Android Things pour les concepteurs d'objets connectés : les développeurs peuvent utiliser les outils de programmation d'Android pour smartphones et tablettes, pour configurer et adapter Android Things à leur appareil !Une version bêta d'Android Things est d'ores et déjà disponible pour les développeurs. Ils pourront également utiliser la nouvelle version de Weave, le protocole de communication maison de chez Google, issu du protocole Thread développé par Nest pour ses thermostats connectés , société aujourd'hui propriété de... Google. La boucle est bouclée !