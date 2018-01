CES 2018 : Fossil présente une montre Skagen connectée Android Wear

Une montre connectée vraiment agréable à porter

Jolie, mais aussi intelligente, la Falster de Fossil !

Modifié le 11/01/2018 à 17h04

Au CES, Fossil a annoncé qu'ils agrémenteront leur marque SKAGEN d'un modèle baptisé «», la première montre connectée à écran tactile qui sera disponible à la fin du mois.Si la Falster a des fonctionnalités très intéressante, Fossil a d'abord créé une montre qui serait agréable à porter même si elle n'était pas intelligente. Sa forme ronde ressemble fortement aux modèles classiques qu'on aime porter, et les cadrans sont simples et clairs. Frederik Thrane, le directeur créatif de SKAGEN, explique que «».Elle sera disponible en 4 coloris, avec des bracelets en mesh et en acier inoxydable. L'écran de la montre pourra être customisé, avec la possibilité de personnaliser le cadran, la couleur et les applications. Comme pour la plupart des modèles existant aujourd'hui, le bracelet pourra lui aussi être changé. Pour les femmes, la montre hybride Hald sera maintenant disponible en 34 mm - les plus petits modèles de la marque actuellement.En terme de fonctionnalités, latourne sous Android Wear et inclut des caractéristiques standard, comme les notifications pour recevoir les appels, SMS et mails, le suivi d'activité et les commandes vocales avec Google Assistant, pour n'en citer qu'une partie. La possibilité d'accéder rapidement à vos fonctionnalités préférées depuis le cadran serait exclusif à cette montre, selon Fossil, et la batterie serait meilleure. Fossil a aussi ajouté leur « mascotte » Dan à l'interface de la montre, pour célébrer vos objectifs atteints par exemple.La montre connectée est compatible avec iOS 9.0+/iPhone 5+ et les Android qui tournent au moins sous 4.4+. Elle sera vendue entre 275 et 295 dollars.