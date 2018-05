Google déploie son Assistant sur les montres Wear OS

Google Assistant plus intégré

Pilotage à distance

Modifié le 07/05/2018 à 10h01

Ces nouvelles fonctionnalités de contrôle et de réponses vocales vous permettent de converser avec votre montre, qui tend à ressembler de plus en plus à une version portable de Google Home.Il sera l'une des vedettes de la grande conférence annuelle développeur Google I/O . Et la principale nouveauté est l'intégration nettement plus poussée qu'auparavant de Google Assistant. La nouvelle expérience tend à ressembler de plus en plus, sur, à celle d'une enceinte Google Home.On peut désormais régler Google Assistant pour qu'il fournisse une réponse, ou une série de réponses, à une question précise. Cette réponse pourra être fournie par écrit, sur le cadran de votre montre, ou en version audio. Plutôt pratique pour ne pas avoir à constamment garder les yeux rivés sur sa montre (un peu moins pour la discrétion dans les lieux publics). Encore faut-il que la montre en question possède des enceintes intégrées, ou soit reliée à des écouteurs ou une enceinte Bluetooth.Wear OS est capable de communiquer avec plus de 5 000 objets connectés : frigo, four, télévision, thermostat, volets roulants... Tout y passe.Le déploiement de cette mise à jour a déjà commencé aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. A noter que les premiers retours sont assez variables, les propriétaires de montres d'entrée de gamme se plaignant de quelques ralentissements. Google promet de dévoiler davantage de détails sur Wear OS, et les nouveaux usages possibles depuis une montre, à l'occasion de sa conférence I/O du 8 au 10 mai.