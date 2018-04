Au tour de Free de mettre au point son assistant connecté

Bientôt un assistant personnel Free ?

La Freebox V7 pourrait contenir l'assistant personnel

Modifié le 26/04/2018 à 16h08

Alors que le marché de l'assistant connecté ne cesse de s'étendre, avec Alexa d'Amazon, Google Home ou encore l'HomePod d'Apple, certains opérateurs ne comptent pas être en reste. Orange ayant commencé, serait-ce maintenant au tour de Free ?"Ok Freebox" : des employés des centres d'appels Free aurait pour consigne d'enregistrer cette formule magique, ainsi que dix mots choisis aléatoirement dans des pièces spécialement aménagées et équipées d'un micro. Le but est clair : l'opérateur souhaite enregistrer le plus de voix différentes et de prononciations pour travailler sur un projet encore secret, mais facilement compréhensible.Free souhaiterait donc être le centre des foyers connectés en France, comme son concurrent Orange. Alors que l'arrivée de l'assistant connecté d'Amazon se rapproche (vers fin mai), le fournisseur d'accès à Internet ne compte pas se laisser faire, mais reste discret pour le moment. La source anonyme de MacGénération révèle au site le fort intérêt qu'a Freebox pour tout ce qui touche à la domotique. Cela serait normalement l'une des nouveautés importantes de la Freebox V7.La mise au point d'un nouvel assistant connecté laisse à penser que l'opérateur se penche aussi sur le domaine des maisons connectées. Après le triomphe outre-Atlantique des assistants connectés, le succès qu'a rencontré en France la Google Home et l'arrivée prochaine d'Alexa dans notre pays, Free veut aussi sa part du gâteau et ne compte pas rester à la traîne. S'il ne veut pas perdre sa place sur un marché qui ne fait que commencer à s'ouvrir sur notre sol, le Français a tout intérêt à s'orienter vers ce type de technologie.En attendant, Free sort prochainement sa nouvelle box, la Freebox V7. On ne se sait pas encore si l'assistant intelligent fera partie de la box ou s'il sera un appareil à connecter à la Freebox V7. Il devrait y avoir deux versions de la nouvelle box de l'opérateur : une version «» pour reprendre les mots du Directeur général Maxime Lombardini ; quant à la seconde, aucune information n'a été communiquée pour le moment.