Facebook lancerait son assistant personnel courant 2019

Facebook aurait retardé l'annonce de son assistant personnel suite au scandale Cambridge Analytica

Le nouvel objet connecté de Facebook pourrait intégrer l'assistant personnel « M »

Modifié le 02/05/2018 à 14h02

La riposte de Facebook à Amazon Echo, Apple HomePod et Google Home se fait attendre, mais le gadget devrait malgré tout voir le jour à une date ultérieure.L'assistant personnel de Facebook, dont le lancement devait, selon des rumeurs, se faire lors de la keynote de Mark Zuckerberg le 1er mai 2018, n'a finalement pas vu le jour. Mais ce ne serait qu'une question de: selon les informations de CNBC, même si son lancement est retardé, l'objet devrait toujours voir le jour. Un tel retard peut en effet se comprendre : lancer un objet avec un micro, une caméra et un haut-parleur, conçu pour écouter en permanence ce qui se passe dans le foyer de ses propriétaires, alors même que Facebook sort tout juste d'un scandale lié à une gestion désastreuse des données personnelles, aurait été tout sauf un choix judicieux.Toujours selon les informations de CNBC, cet assistant personnel devrait d'abord être lancé en dehors des États-Unis, afin d'éviter une attention toute particulière de la part des juristes et sans doute aussi une nouvelle enquête parlementaire.Quelle forme prendra donc l'assistant personnel de Facebook ? Aucune information officielle n'a encore été communiquée, mais selon des rumeurs, il pourrait être question de plusieurs appareils, dont l'un serait doté d'une caméra et d'un écran tactile et serait connecté à Facebook Messenger pour permettre aux adeptes des appels audio et vidéo de se parler sans tenir leur smartphone à la main ou être devant leur ordinateur.Les assistants connectés de Facebook devraient fonctionner grâce à la même technologie que le« M ». Si ce dernier a arrêté son existence sur l'application Messenger en janvier 2018, la technologie qui le faisait fonctionner est restée intacte et aurait même continué à être développée par Facebook. Toujours selon CNBC, l'assistant personnel de la firme pourrait même recevoir un nom commençant par un « M »... Marvin par exemple !